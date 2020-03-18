Лазарев показал трогательное видео с детьми и призвал не паниковать из-за коронавируса

Артист сам едва не поддался тревоге

Певец Сергей Лазарев, который, как и многие другие звезды, прервал свою концертную деятельность из-за пандемии коронавируса, опубликовал в Instagram трогательное видео с детьми.

"Надо стараться искать плюсы во всем! Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса - прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы!" - написал артист.

Лазарев призвал поклонников не поддаваться панике и не загонять себя в депрессию. Артист признался, что тревожные новости о COVID-19 сначала напугали его, но позитивно настроенные люди вовремя дали ему "психологический подзатыльник".

"Пусть для вас я стану таким человеком, который заставит опомниться и заставит мыслить позитивно, поделившись своим позитивом! Будьте счастливы! И не болейте!" - обратился музыкант к подписчикам.

Он подчеркнул, что его концерты, запланированные на вторую половину апреля, состоятся.

На опубликованных кадрах Сергей Лазарев держит на руках сына и дочь. Он вертится с малышами вокруг своей оси, а потом спрашивает, не закружилась ли у них голова. Затем счастливый отец целует Никиту и Анну, которые заливисто хохочут.

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев, который старается не афишировать личную жизнь, сообщил, что он воспитывает двухлетнего сына. В сентябре 2019 года он объявил о том, что у него есть еще и годовалая дочь. Слухи об этом ходили давно, но певец их систематически опровергал. По словам Лазарева, Никиту и Анну родили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Артист держит в тайне имя своего любимого человека.

По последним данным, свыше 200 тысяч человек по всему миру заболели COVID-19. Более 8 тысяч погибли.

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