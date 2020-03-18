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Россия ограничила авиасообщение с США и Великобританией

14:03
  • среда
  • 18 марта 2020

Исключение сделано для регулярных рейсов из Шереметьево

Временные ограничения на полеты в США, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты поручил ввести председатель правительства Михаил Мишустин. Как сказано в опубликованном на сайте кабмина сообщении, меры начнут действовать с полуночи 20 марта.
Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса

Исключение сделано для регулярных рейсов из московского аэропорта Шереметьево в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно. Будут летать также чартерные рейсы для вывоза россиян из этих стран.

Россия уже ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Другие государства также водят похожие ограничения из-за ситуации с коронавирусом.

Росавиации поручено в течение суток проинформировать об ограничении авиакомпании и другие заинтересованные стороны. Минтранс должен доложить правительству о результатах до 20 марта, передает РИА Новости.

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