Собянин попросил работодателей перевести часть людей на работу из дома

Уменьшение количества социальных контактов - лучшая защита от эпидемии

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей перевести часть своих сотрудников на дистанционную работу. По его словам, на данной стадии желательно отправить на "удаленку" 15-30% офисных работников.

"Анализ ситуации в зарубежных странах и наш собственный опыт говорит о том, что лучшим средством замедления распространения коронавирусной инфекции является уменьшение количества социальных контактов, - написал Собянин на своем сайте. - В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу. Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией".

Градоначальник попросил работодателей поделиться опытом организации удаленной работы. Копии приказов о переходе на "удаленку", методических рекомендаций и иных материалов можно присылать по адресу stayhome@mos.ru. В письмах следует указывать номера телефонов для обратной связи.

"Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome", - сообщил Сергей Собянин.

Напомним, что в Москве ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса. С 21 марта по 12 апреля все школы будут закрыты. Кружки и секции программы "Московское долголетие" временно прекратят работу. В городе запрещено проводить досуговые, спортивные и прочие мероприятия с участием граждан на открытом воздухе. Кроме того, нельзя собираться в помещениях в составе более 50 человек.

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