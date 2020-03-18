ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Прошло успешно": Пескова проверили на коронавирус

14:35
  • среда
  • 18 марта 2020

Процедуры проводили в здании администрации президента

Тест на COVID-19 сдали работники администрации президента России – в их числе и Дмитрий Песков. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера журналистам, все прошло успешно.
Песков рассказал о мерах безопасности у Путина из-за коронавируса

"Я сдавал на рабочем месте, ну, не на рабочем месте, а в здании, специалист приезжал в администрацию, и мы по очереди к нему ходили", - рассказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что результат стал известен уже спустя 12 часов.

Песков подчеркнул, что такую же процедуру прошли все сотрудники, которые работают по подготовке мероприятий с участием президента. Что же касается Владимира Путина, то, по словам пресс-секретаря, лучший показатель здоровья российского лидера – его напряженный график работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.