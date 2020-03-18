"Прошло успешно": Пескова проверили на коронавирус

Процедуры проводили в здании администрации президента

Тест на COVID-19 сдали работники администрации президента России – в их числе и Дмитрий Песков. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера журналистам, все прошло успешно.

"Я сдавал на рабочем месте, ну, не на рабочем месте, а в здании, специалист приезжал в администрацию, и мы по очереди к нему ходили", - рассказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что результат стал известен уже спустя 12 часов.

Песков подчеркнул, что такую же процедуру прошли все сотрудники, которые работают по подготовке мероприятий с участием президента. Что же касается Владимира Путина, то, по словам пресс-секретаря, лучший показатель здоровья российского лидера – его напряженный график работы.

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