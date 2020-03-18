Россия обвинила Черногорию в шантаже из-за туристов

Страна намекнула на обмен гражданами

Россия приостанавливает авиасообщение с США, Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Согласно поручению Михаила Мишустина, ограничения на пассажирские перевозки начнут действовать с 20 марта. Тем временем МИД создал оперативный штаб для помощи нашим соотечественникам, которые испытывают трудности с возвращением на родину.

В оперативном штабе, созданном в Министерстве иностранных дел, всеми силами помогают российским гражданам, находящимся сейчас в зарубежных поездках. Сейчас за границей находятся сто тысяч самостоятельных и организованных туристов. Все, кто испытывают сложности с возвращением на Родину, могут обратиться за помощью в МИД.

"Переложить ответственность за своих граждан на Россию. Я думаю, что это абсолютно четкая квалификация. Чтобы эвакуировала из России черногорцев российская сторона. Еще и за российские деньги", - сказала Захарова.

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