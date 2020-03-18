ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия обвинила Черногорию в шантаже из-за туристов

14:59
  • среда
  • 18 марта 2020

Страна намекнула на обмен гражданами

Россия приостанавливает авиасообщение с США, Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Согласно поручению Михаила Мишустина, ограничения на пассажирские перевозки начнут действовать с 20 марта. Тем временем МИД создал оперативный штаб для помощи нашим соотечественникам, которые испытывают трудности с возвращением на родину.

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 147
Сотни россиян заперты на блокированных из-за коронавируса Филиппинах

В оперативном штабе, созданном в Министерстве иностранных дел, всеми силами помогают российским гражданам, находящимся сейчас в зарубежных поездках. Сейчас за границей находятся сто тысяч самостоятельных и организованных туристов. Все, кто испытывают сложности с возвращением на Родину, могут обратиться за помощью в МИД.

"Переложить ответственность за своих граждан на Россию. Я думаю, что это абсолютно четкая квалификация. Чтобы эвакуировала из России черногорцев российская сторона. Еще и за российские деньги", - сказала Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.