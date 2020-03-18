Черногория разрешила России вывезти своих граждан

В Москве надеются на оперативное решение вопроса

Черногория согласилась организовать вывоз граждан России самолетами российских авиакомпаний. О решении властей в Подгорице сообщили в посольстве.

"Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения российских граждан самолетами российских авиакомпаний. Черногорской стороне переданы списки граждан, имеющих билеты на возвращение в Россию. Надеемся на оперативное согласование сроков", - приводит ТАСС слова пресс- секретаря российской дипмиссии в Черногории Кирилла Киржи.

Ранее сообщалось, что в Черногории, объявившей карантин из-за коронавируса, застряли около двух тысяч россиян. В их числе - маленькие дети и онкобольные. Российский МИД прикладывает все усилия, чтобы решить проблему.

До последнего времени авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа" не получали разрешения от властей Черногории на выполнение чартеров из Тивата для вывоза граждан России на родину. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что посольству даны все указания от Москвы максимально активизировать содействие согражданам.

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