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СМИ пригрозили блокировкой и отзывом лицензии за фейки о коронавирусе

15:03
  • среда
  • 18 марта 2020

Роскомнадзор готов применить жесткие меры

Распространяющим фейки о коронавирусе СМИ и информационным ресурсам пригрозили блокировкой или отзывом лицензии.

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Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, сотрудники ведомства ведут "круглосуточный мониторинг всех СМИ, соцсетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан".

"Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации", - цитирует РИА Новости заявление Роскомнадзора.

Накануне в Роскомнадзоре предупредили об активизации кибермошенников в связи со вспышкой коронавируса. Их основной целью является сбор персональных данных.

"Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию", - говорится в сообщении ведомства.

Украденные данные могут быть использованы для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации.

Роскомнадзор рекомендовал в этой связи не верить слухам, которые поступают из массовой рассылки в мессенджерах, соцсетях, по электронной почте и SMS, а также проверять источники информации, доверять данным органов власти и лицензированным СМИ.

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