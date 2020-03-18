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Дети Галкина и Пугачевой придумали, как победить коронавирус

15:36
  • среда
  • 18 марта 2020

Рекомендации малышей всем пришлись по душе

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное видео, на котором шестилетние Гарри и Лиза делятся советами по борьбе с коронавирусом. 
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"Жить здорово! Спецвыпуск. Уже и от детей слышу", - написал шоумен. На опубликованных кадрах дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пьют чай. Между делом они вспоминают и придумывают эффективные способы защиты от инфекции.  

"Надо пить горячую воду, - со знанием дела говорит Гарри. - Я также чай пью горячий. Потому что вирус боится горячей воды. Это первый вариант [защиты]. Второй вариант: можно под дверь подложить чеснок. Он как чихнет, и этот чеснок полетит прямо на него, на коронавирус. Коронавирус чихнет и упадет в обморок". 

Лиза решила не отставать от брата и поделилась своими знаниями. "А еще говорили, что надо всегда хорошо вытирать и мыть руки. Не просто сбрызнуть, надо тщательно-претщательно мыть. И никуда не выходить", - заявила она, изображая эксперта со свойственным ей артистизмом. 

- Нереальные! - восторгаются малышами в Сети. 

- Какие классные!

- Привет умняшкам. 

- Серьезная конкуренция Малышевой. 

- Верные рекомендации-то. Устами младенцев, как говорится. Никакой паники, все здраво. 

Ситуация с COVID-19 затронула всех россиян, включая звезд, которые вынуждены менять свои рабочие графики из-за государственных мер по борьбе с инфекцией. Ранее певец Сергей Лазарев призвал граждан не поддаваться панике и последовать его примеру: сократить количество социальных контактов и больше времени проводить с семьей.  

Свыше 200 тысяч человек по всему миру заразились COVID-19. Погибли более 8 тысяч пациентов.

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