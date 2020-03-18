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Мишустин раздал поручения по борьбе с коронавирусом

15:23
  • среда
  • 18 марта 2020

В стране заморозят налоговые и таможенные проверки

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать ведомственные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.

Поручение нужно выполнить к 20 марта, передает "Интерфакс". Кроме того, подобные штабы должны создать крупные работодатели. Для них крайний срок – 19 марта.

Кроме того, до 1 мая будут приостановлены налоговые и таможенные проверки. Глава кабмина распорядился проработать этот вопрос до 20 марта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей перевести часть своих сотрудников на дистанционную работу. По его словам, на данной стадии желательно отправить на "удаленку" 15-30% офисных работников.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир.  Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 18 марта, в мире 203 562 заболевших коронавирусом. Умерли 8 182 человека, вылечились 83 046. В России подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом. Вылечились пять человек, жертв нет.

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