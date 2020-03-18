ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСИН запретила свидания из-за коронавируса

15:32
  • среда
  • 18 марта 2020

Встречи в колониях приостановили на неопределенный срок

ФСИН приостановила предоставление длительных и краткосрочных свиданий в связи коронавирусом на неопределенный срок.

Мишустин раздал поручения по борьбе с коронавирусом
Запасов достаточно: ситуация в магазинах Москвы на 18 марта
Черногория разрешила России вывезти своих граждан

Запрет распространяется на учреждения территориальных органов ФСИН и следственные изоляторы, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

"Также в учреждения уголовно-исполнительной системы категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", - подчеркнули во ФСИН.

16 марта в Москве из-за распространения коронавируса запретили проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

Также москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, попросили максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ пенсионерам рекомендовали немедленно вызывать врача на дом.

До особого распоряжения приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.

В среду стало известно, что число случаев коронавируса в России выросло до 147.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.