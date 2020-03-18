ФСИН запретила свидания из-за коронавируса

Встречи в колониях приостановили на неопределенный срок

ФСИН приостановила предоставление длительных и краткосрочных свиданий в связи коронавирусом на неопределенный срок.

Запрет распространяется на учреждения территориальных органов ФСИН и следственные изоляторы, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

"Также в учреждения уголовно-исполнительной системы категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", - подчеркнули во ФСИН.

16 марта в Москве из-за распространения коронавируса запретили проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

Также москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, попросили максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ пенсионерам рекомендовали немедленно вызывать врача на дом.

До особого распоряжения приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.

В среду стало известно, что число случаев коронавируса в России выросло до 147.

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