У коронавируса COVID-19 нашлось слабое место

Ученые рассчитывают изготовить вакцину на основе новых данных

Ученые из Китая установили, каким путем проникает в организм новый коронавирус. Выяснилось, что SARS-CoV-2 вторгается в клетки через рецептор CD147, связываясь с клетками с помощью собственного белка SP.

Исследователи считают, что, узнав, как коронавирус атакует организм, можно создать специфические противовирусные препараты. В частности, как показали эксперименты, препарат на основе антител к CD147 подавляет дальнейшее распространение вируса в клетках, сказано в статье, опубликованной порталом bioRxiv.

Разработкой вакцины против COVID-19 сейчас заняты несколько стран. В Италии в течение недели планируют начать тестировать лекарство на животных. Разрешение на начало клинических испытаний собственной вакцины уже дали власти Китая. В Евросоюзе рассчитывают закончить разработку препарата к осени. Кроме того, как рассказали "Известиям" в МГУ, прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19 может быть создан в России за три месяца.

В конце прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй была зафиксирована вспышка тяжелого респираторного заболевания COVID-19. К настоящему времени по всему миру заражены более 180 тысяч человек, около 7,4 тысячи скончались.

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