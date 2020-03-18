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В Москве еще у 30 человек выявили коронавирус

15:40
  • среда
  • 18 марта 2020

Среди заболевших – двое детей

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за последние сутки выросло до 86 человек.

Медики зафиксировали еще 30 новых случаев COVID-19, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Среди заболевших – двое детей.

25 заболевших проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Трое взрослых и ребенок госпитализированы в ИКБ №2, другой ребенок – в больницу имени Башляевой.

Большинство из тех, кого сразил коронавирус, прилетели из европейских стран. Установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта.

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