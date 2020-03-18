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Лавров отказался от рукопожатия с венгерским дипломатом

15:52
  • среда
  • 18 марта 2020

Тем не менее, венгерский министр итогами визита доволен

Министр иностранных дел Венгрии доволен итогами переговоров с российским коллегой. Встреча Петера Сиярто и Сергея Лаврова прошла в Москве.
Выступление Лаврова отменили из-за коронавируса

Венгерский дипломат на брифинге отметил, что среди массы негативных новостей есть и хорошие. В частности, все находящиеся в России граждане Венгрии, которые хотят вернуться домой из-за эпидемии COVID-19, могут это сделать. Транспортных ограничений со стороны России нет, функционируют рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Будапештом

Петер Сийярто выразил благодарность Сергею Лаврову за то, что даже несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, удалось провести переговоры в Москве.

По завершении переговоров и выступления с заявлениями для прессы главы МИД не стали обмениваться традиционными рукопожатиями. Оба министра отметили тяжелую эпидемиологическую ситуацию в мире. Так что Сергей Лавров дружески взял Петера Сиярто за локоть и проводил к выходу с брифинга, передает РИА Новости.

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