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103-летняя женщина сумела пережить коронавирус

16:02
  • среда
  • 18 марта 2020

Это уже не первый случай

Жительница Ирана вылечилась от коронавируса в 103 года.

Пенсионерка пробыла в больнице около недели, сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой, заявил руководитель университета медицинских наук города Семнан Навид Данаи.

Женщина стала вторым пожилым пациентом в Иране, который смог пережить коронавирус. Первым был 91-летний мужчина из города Керман, передает ТАСС.

По данным на 17 марта, в Иране число заболевших составляет 17 361 человек, зарегистрированы по меньшей мере 1135 летальных исходов.

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