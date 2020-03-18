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Ланской рассказал о травле после смерти Началовой

16:22
  • среда
  • 18 марта 2020

Он ежедневно получал сотни гневных сообщений

Экс-солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской, который был женат на Юлии Началовой, рассказал о травле, которой он подвергся в прошлом году после смерти певицы. 
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После кончины артистки некоторые представители российского шоу-бизнеса обвинили Ланского в том, что он изменял Началовой и заставлял ее худеть, из-за чего у той якобы возникли панические атаки. Музыканта ругали на популярных ток-шоу и в соцсетях. Он ежедневно получал сотни гневных комментариев от интернет-пользователей. 

В эфире шоу "Говорящие головы" на YouTube Ланской заявил, что кто-то покупал ботов, чтобы те писали ему гадости в соцсетях. Таким образом, считает артист, некто хотел скрыть от общественности какую-то важную информацию, связанную с Началовой. Он до сих пор отвергает все обвинения в свой адрес и жалеет, что не смог поставить своих обличителей на место. 

"Я иногда жалел, что мы не живем в XVIII или XIX веке. Раньше люди очень фильтровали речь, потому что можно было вызвать на дуэль и где-нибудь холодным утречком заколоть или пристрелить обидчика", - сказал Дмитрий Ланской. 

По словам музыканта, его обзывали подлецом и изменщиком те люди, которые попали в шоу-бизнес отнюдь не благодаря своим талантам. "Вспомните, через какое место вы туда попали, и успокойтесь", - обратился он к своим оппонентам. 

Напомним, что Ланской и Началова прожили в браке с 2001 по 2004 год. Певица скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Архив: Юлия Началова в программе "Мой герой"

 

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