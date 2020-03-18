Маска за 350 тысяч рублей на лице Королевой взбесила россиян

Певица хочет бороться с вирусом красиво

Российская певица Наташа Королева приобрела дизайнерскую маску со стразами для защиты от коронавируса.

Артистка заверила, что маска сделана по всем нормам медицинских характеристик и отлично защищает от коронавруса. По данным интернет-портала "Дни.ру", такой аксессуар стоит порядка 350 тысяч рублей.

"Девчонки, в сложившейся ситуации наш девиз: "Красоту, коронавирус, обходи стороной!!", - заявила Королева.

Однако россияне не оценили креативный подход певицы к профилактике коронавируса. Одни упрекнули Королеву в том, что она в такое трудное для всех время сорит деньгами, а другие напомнили, что по правилам маску нужно носить два часа, а после – выкидывать.

"Если бы все артисты отправили часть денег на Борьбу с этой заразой, вот тогда бы было круто", - заметила letnichanka.

"Не смешно, люди страдают. Стирать не забывайте каждые 2 часа", - напомнила spivakova.elena.

"А не тяжеловато?", - с иронией спросила lenusiiik.

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