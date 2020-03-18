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Курс евро превысил 87 рублей

16:14
  • среда
  • 18 марта 2020

Предыдущий раз выше этого значения курс валюты поднимался в феврале 2016 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 5,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 87 рублей. Об этом пишет "Газета.Ru".

Предыдущий раз выше 87 рублей курс евро поднимался в феврале 2016 года.

Биржевой курс доллара вплотную приблизился к 80 рублям. По состоянию на 15:50 мск, доллар стоил 79,49 рубля (+4 рубля).

Снижение курса рубля происходит на фоне обвала мировых цен на нефть.

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