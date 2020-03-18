Цена на нефть впервые за 17 лет упала ниже $27

На таком уровне нефть торговалась в сентябре 2003 года

Цена на нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель. Последний раз на таком уровне она торговалась в сентябре 2003 года.

По данным на 16:23, цена на баррель нефти Brent находилась на отметке 26,75 доллара за баррель. Нефть марки WTI также обновила минимумы 2003 года, опустившись до 24,4 доллара за баррель.

Стоимость "черного золота" снижается из-за падающего спроса на фоне распространения коронавируса в мире. По последним данным, число заразившихся в мире превысило 200 тысяч человек. Аналитики не исключат, что Brent может подешеветь до 20 долларов за баррель.

Дешевеющая нефть тянет за собой рубль. В среду курс евро впервые с февраля 2016 года превысил 87 рублей. Доллар поднимался до 79,95 рубля.

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