"Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса

Песенный конкурс переносится на следующий год

Песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Конкурс "Евровидение-2020", который должен был пройти в концертном зале Ahoy ("Ахой") в Роттердаме 12,14 и 16 мая, отменен. Учитывая меры, принятые голландскими властями и властями других стран, Европейский вещательный союз принял решение о том, что мероприятие не может быть проведено", - говорится в пресс-релизе.

В Роттердам от России должна была поехать группа Little Big. Ранее музыканты представили конкурсную песню Uno. Клип на эту композицию набрал боле 33 миллионов просмотров на официальном канале "Евровидения".

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