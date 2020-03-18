ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса

16:33
  • среда
  • 18 марта 2020

Песенный конкурс переносится на следующий год

Песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Конкурс "Евровидение-2020", который должен был пройти в концертном зале Ahoy ("Ахой") в Роттердаме 12,14 и 16 мая, отменен. Учитывая меры, принятые голландскими властями и властями других стран, Европейский вещательный союз принял решение о том, что мероприятие не может быть проведено", - говорится в пресс-релизе.

В Роттердам от России должна была поехать группа Little Big. Ранее музыканты представили конкурсную песню Uno. Клип на эту композицию набрал боле 33 миллионов просмотров на официальном канале "Евровидения".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
"Евровидение"
"Евровидение"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.