"Внезапно все стало плохо": звезда "Игры престолов" устроил дебош в самолете

Он облил супругу вином

Британский актер Шон Бин устроил дебош на борту самолета авикомпании British Airways, летевшего из Ванкувера (Канада) в Лондон.

Во время полета между 60-летним актером и его 33-летней супругой Энди Мур завязалась ссора. Женщина вспылила и вылила на колени мужа вино. В ответ Бин встал и запустил в благоверную бокал.

"Они были очень пьяны и находились в приподнятом настроении, но внезапно все стало плохо", - рассказал очевидец.

Членам экипажа удалось успокоить разбушевавшуюся пару. О случившимся в полицию не заявляли, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

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