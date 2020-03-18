Оперативный штаб Москвы завел официальный аккаунт во "ВКонтакте"

На странице штаба будет публиковаться только достоверная информация о коронавирусе

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве завел аккаунт в социальной сети "ВКонтакте". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе столичного оперштаба.

"Аккаунт в социальной сети "ВКонтакте" размещен по адресу: vk.com/covid2019_official", - говорится в сообщении.

Ранее оперштаб сообщил со ссылкой на главного врача больничного комплекса в Коммунарке Дениса Проценко, что с начала открытия медицинского комплекса выписаны 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус.

Как отметили в штабе, на данный момент нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания, а всем остающимся в стационаре оказывается медицинская помощь в полном объеме.

В штабе подчеркнули, что выписка пациентов из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.

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