Меган Маркл разработала свои правила защиты от коронавируса

Гарри тяготится изоляцией

Меган Маркл и принц Гарри не остались в стороне от мер по защите от коронавируса.

Герцогиня Сассекская подошла к проблеме со всей ответственностью и даже составила собственный свод правил для своей семьи и прислуги, пишет издание argumenti.ru. Так, она потребовала, чтобы все ее помощники постоянно носили латексные перчатки, маски и соблюдали строгий гигиенический протокол.

"Только немногие избранные могут общаться с ней, Гарри и Арчи. Она сказала, что сводит все контакты к минимуму", - рассказала Daily Mail близкая подруга Маркл.

Гарри тяготится изоляцией от коронавируса. Он переживает за здоровье своей 93-летней бабушки Елизаветы II и 71-летнего отца Чарльза – они находятся в зоне риска. В то же время Гарри рад, что успел провести время с семьей в Великобритании и прилететь в Канаду к жене до пандемии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"