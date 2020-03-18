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Меган Маркл разработала свои правила защиты от коронавируса

17:30
  • среда
  • 18 марта 2020

Гарри тяготится изоляцией

Меган Маркл и принц Гарри не остались в стороне от мер по защите от коронавируса.

Герцогиня Сассекская подошла к проблеме со всей ответственностью и даже составила собственный свод правил для своей семьи и прислуги, пишет издание argumenti.ru. Так, она потребовала, чтобы все ее помощники постоянно носили латексные перчатки, маски и соблюдали строгий гигиенический протокол.

"Только немногие избранные могут общаться с ней, Гарри и Арчи. Она сказала, что сводит все контакты к минимуму", - рассказала Daily Mail близкая подруга Маркл.

Гарри тяготится изоляцией от коронавируса. Он переживает за здоровье своей 93-летней бабушки Елизаветы II и 71-летнего отца Чарльза – они находятся в зоне риска. В то же время Гарри рад, что успел провести время с семьей в Великобритании и прилететь в Канаду к жене до пандемии.

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