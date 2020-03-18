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Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

17:59
  • среда
  • 18 марта 2020

Путин законодательно закрепил это право

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признать граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка без прохождения собеседования.
Путин рассказал, где правильно ставить ударение в слове "украинцы"

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое право получат те украинцы и белорусы, которые свободно владеют русским языком, и чьи родственники постоянно проживали или проживают в России, либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах теперешней государственной границы.

В настоящее время иностранцы могут быть признаны носителями русского языка только по результатам собеседования. Уровень знания и критерии оценки определяют МВД и Минпросвещения.

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