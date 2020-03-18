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Два шутника притворились больными коронавирусом и поплатились

18:45
  • среда
  • 18 марта 2020

Теперь им грозит серьезное наказание

На Украине двое мужчин решили притвориться больными коронавирусом, чтобы попасть в больницу.
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29- и 25-летние жители города Коростень (Житомирская область) занимаются блогерством и задумали заснять процесс лечения коронавируса в больнице.

Они обратились в Центр первичной медико-санитарной помощи Коростенского городского совета с просьбой жалобой о неотложной помощи. Молодые люди заявили, что якобы имеют повышенную температуру и находились в Италии с 5 по 12 марта.

Для их госпитализации пришлось вызвать бригаду скорой помощи в полном защитном комплекте от вирусной инфекции и провести экспресс-тест на коронавирус.

Результаты оказались отрицательными, а после "допроса врачей" блогеры признались, что пошутили. Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко намерен привлечь из к административной ответственности. Об этом он написал в своем Facebook.

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