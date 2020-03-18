В России ограничат рассмотрение уголовных дел из-за коронавируса

Рассматриваться будут только категории дел безотлагательного характера

Из-за распространения коронавирусной инфекции в России ограничат рассмотрение уголовных дел. Об этом сообщили в Верховном суде.

Рассматриваться будут только категории дел безотлагательного характера - об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

Исключение также сделано для дел, рассматриваемых в порядке приказного, упрощенного производства, передает ТАСС.

При наличии технической возможности судам рекомендовано рассматривать дела по видеосвязи. Кроме того, ограничен доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

Ограничительные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля.

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