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Курс доллара поднялся выше 80 рублей

18:40
  • среда
  • 18 марта 2020

В последний раз американская валюта находилась на таком уровне четыре года назад

Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов. На данный момент он составляет 80,01 рубля.

Курс евро вырос на 4,8% - до 86,87 рубля, пишет ТАСС.

В последний раз американская валюта находилась на таком уровне четыре года назад – в феврале 2016 года.

Ранее стало известно, что цена на нефть марки Brent впервые за 17 лет упала ниже 27 долларов за баррель. Последний раз на таком уровне она торговалась в сентябре 2003 года.

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