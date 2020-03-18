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Реквизиты для пожертвования на строительство Главного храма ВС

19:02
  • среда
  • 18 марта 2020

Средства собирает фонд "Воскресение"

В подмосковной Кубинке продолжается строительство исторического комплекса в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В него входит Главный Храм Вооруженных Сил России и мультимедийный музей "Дорога Памяти".

Открыть храм планируется 9 мая 2020 года. Рядом с храмом будет построена крытая галерея, на стенах которой будут собраны фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В сборе данных участвуют Центральный архив Минобороны и военкоматы.

Комплекс сооружается на добровольные пожертвования, которые аккумулируются на счетах Благотворительного Фонда "Воскресение". Поддержать проект можно, отправив SMS со словом АРМИЯ на короткий номер 3443. "ТВ Центр" также публикует реквизиты для перевода пожертвований:

Реквизиты счета в ПАО "Промсвязьбанк"

Наименование кредитной организации:
"Промсвязьбанк" (ПАО)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОСКРЕСЕНИЕ"

ИНН: 7704459700

КПП: 770401001

Расчетный счет: 40701810000000001414

БИК: 044525555

КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО

КОД ОКПО: 40148343                 

ОГРН: 1027739019142   

Реквизиты счета в ПАО "Сбербанк"

Наименование кредитной организации:
ПАО СБЕРБАНК

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОСКРЕСЕНИЕ"

ИНН: 7704459700

КПП: 770401001

Расчетный счет: 40703810438000010095

БИК: 044525225

КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000225

КОД ОКПО: 00032537  

ОГРН: 1027700132195

Реквизиты счета в ПАО "ВТБ"

Наименование кредитной организации:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОСКРЕСЕНИЕ"

ИНН: 7704459700

КПП: 770401001

Расчетный счет: 40701810503800000108

БИК: 044525187

КОРР.СЧЕТ:30101810700000000187

КОД ОКПО: 00032520                

ОГРН: 1027739609391      

Реквизиты счета в АО "Газпромбанк"

Наименование кредитной организации:
"Газпромбанк" (Акционерное общество)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОСКРЕСЕНИЕ"

ИНН: 7704459700

КПП: 770401001

Расчетный счет: 40703810400000000189

БИК: 044525823

КОРР.СЧЕТ: 30101810200000000823

КОД ОКПО: 09807684

ОГРН: 1027700167110

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