Реквизиты для пожертвования на строительство Главного храма ВС

Средства собирает фонд "Воскресение"
В подмосковной Кубинке продолжается строительство исторического комплекса в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В него входит Главный Храм Вооруженных Сил России и мультимедийный музей "Дорога Памяти".
Открыть храм планируется 9 мая 2020 года. Рядом с храмом будет построена крытая галерея, на стенах которой будут собраны фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В сборе данных участвуют Центральный архив Минобороны и военкоматы.
Комплекс сооружается на добровольные пожертвования, которые аккумулируются на счетах Благотворительного Фонда "Воскресение". Поддержать проект можно, отправив SMS со словом АРМИЯ на короткий номер 3443. "ТВ Центр" также публикует реквизиты для перевода пожертвований:
Реквизиты счета в ПАО "Промсвязьбанк"
Наименование кредитной организации:
"Промсвязьбанк" (ПАО)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОСКРЕСЕНИЕ"
ИНН: 7704459700
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343
ОГРН: 1027739019142
Реквизиты счета в ПАО "Сбербанк"
Наименование кредитной организации:
ПАО СБЕРБАНК
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОСКРЕСЕНИЕ"
ИНН: 7704459700
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537
ОГРН: 1027700132195
Реквизиты счета в ПАО "ВТБ"
Наименование кредитной организации:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОСКРЕСЕНИЕ"
ИНН: 7704459700
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР.СЧЕТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520
ОГРН: 1027739609391
Реквизиты счета в АО "Газпромбанк"
Наименование кредитной организации:
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОСКРЕСЕНИЕ"
ИНН: 7704459700
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР.СЧЕТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ОГРН: 1027700167110Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"