Путин: попытки усомниться в принадлежности Крыма вызывают оторопь

И усмешку

Президент Владимир Путин поздравил крымчан с годовщиной вхождения полуострова в состав России и вручил награды строителям Крымского моста.

Глава государства поблагодарил работников за добросовестный труд и решительный настрой. "Уверен, что у вас еще будут мощные, большие, нужные для страны объекты, где вы сможете себя реализовать, реализовать свой талант, свои способности", - обратился Путин к строителям.

Кроме того, президент отметил, что принадлежность Крыма ни у кого не должна вызывать сомнения, и осознанный выбор крымчан в 2014 году – явное тому подтверждение, передает РИА Новости.

"Попытки поставить его под сомнение (принадлежность Крыма – прим. ред.) вызывают сначала оторопь, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода", - заявил Путин на встрече с представителями общественности.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Явка составила 83,1%, за присоединение к России проголосовали 96,77% граждан. Украина, США и ряд западных стран результаты голосования не признали.

Спустя четыре года после присоединения полуострова к России был построен мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. В мае 2018 года по нему было запущено автомобильное движение.

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