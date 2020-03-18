Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Закон также позволяет перенести голосование на более поздний срок

Президент России Владимир Путин, говоря о поправках к Конституции, напомнил, что ее фундаментальные статьи остаются неизменными.

"Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Мы Конституцию не меняем, мы вносим туда дополнения. Первая, вторая, девятая главы не меняются, которые являются фундаментом самой конституции, где отражены основные права граждан", - подчеркнул он на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Говоря о возможности переноса даты голосования из-за угрозы коронавируса, президент сказал, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан закон позволяет перенести голосование на более поздний срок, передает РИА Новости.

"Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать, проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования", - сказал Путин.

Он уточнил, что будут использованы средства защиты, и все современные способы, которые позволяет закон, может производиться голосование на дому.

На вопрос о вероятном голосовании через портал госуслуг президент ответил, что обсуждал это с главой ЦИК Эллой Памфиловой. "Это должно все соответствовать закону. <…> В рамках закона будем действовать", - добавил глава государства.

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