Цена на нефть опустилась ниже $23 впервые с 2002 года

Курс евро достиг 88 рублей, курс доллара превысил 80 рублей

Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 23 долларов за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть уменьшилась на 17,23%, до 22,62 доллара за баррель.

Падение до такого уровня произошло впервые с 6 марта 2002 года, пишет РИА Новости.

Тем временем, курс евро на Московской бирже вырос на 6,15% и достиг 88 рублей, курс доллара до 80,87 рубля (на 7,2%).

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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