Президент потребовал забыть про русский "авось" в борьбе с коронавирусом

Никакой расхлябанности в борьбе с COVID-19 быть не должно

В борьбе с коронавирусной инфекцией нельзя допускать расхлябанность и полагаться на "русский авось".

Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что граждане должны проявить максимальную ответственность и дисциплинированность в это непростое время, передает ТАСС.

"Никакой расхлябанности здесь быть не должно. Нельзя подвергать свое здоровье и жизнь других людей опасности. Поэтому этот известный русский "авось" в данном случае непригоден, его нужно отложить в сторонку", - сообщил президент на встрече с общественностью в Севастополе.

Путин также попросил правительство "играть на опережение" в борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в стране стабильная, все равно будут наращиваться усилия.

"Все, что выдается в Москве и других городах министерством здравоохранения, это все объективная информация, та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так и будет в дальнейшем", - заверил президент.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 18 марта, в мире 205 118 заболевших коронавирусом. Умерли 8 195 человека, вылечились 83 101. В России подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом. Вылечились пять человек, жертв нет.

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