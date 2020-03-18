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CorUNOvirus продолжается: Little Big отреагировали на отмену "Евровидения-2020"

20:11
  • среда
  • 18 марта 2020

Это единственное правильное решение

Питерская группа Little Big, которая должна была представлять нашу страну на "Евровидении" в этом году, прокомментировала отмену конкурса.

"Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации <...> Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!", - сообщили в группе.

Ранее Европейский вещательный союз решил отменить "Евровидение-2020", которон должно было пройти 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды), из-за коронавируса.

В Роттердам от России должна была поехать группа Little Big. Ранее музыканты представили конкурсную песню Uno. Клип на эту композицию набрал боле 33 миллионов просмотров на официальном канале "Евровидения".

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