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Начались испытания вакцины против коронавируса

20:55
  • среда
  • 18 марта 2020

Гендиректор ВОЗ назвал это "невероятным достижением"

Ученые приступили к тестированию вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "невероятным достижением" то, что испытания начались всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса.

По словам Гебрейесуса, к исследованию присоединились такие страны, как Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Таиланд.

16 марта агентство Associated Press сообщило, что в США начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Издание отмечало, даже в случае успеха вакцина поступит на рынок не раньше, чем через год.

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