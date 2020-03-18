Звезду сериала "Кадетство" задержали за избиение врачей в Москве

28-летний актер немного выпил и отключился

В Москве правоохранительные органы задержали российского актера Кирилла Емельянова за драку с фельдшером скорой помощи.

Как объяснила его подруга, 28-летний Емельянов вернулся после съемок, выпил и потерял сознание. К нему приехала бригада скорой помощи. Когда врачи пытались привести актера в чувство, он набросился на фельдшеров с кулаками.

В результате один из медицинских работников получил травму и написал заявление в полицию. Емельянова задержали.

Кирилл Емельянов известен российскому зрителю по ролям в сериалах "Кадетство", "Глухарь", "Ералаш" и другим.

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