Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

Это население Сан-Томе и Принсипи

Число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 200 тысяч человек по всему миру.

По последним данным, подтверждено 212 616 заболевших. 8 727 умерли, 83 207 выздоровели. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе – это 80% от всего числа заразившихся.

"Многие страны сейчас столкнулись с эскалацией эпидемии и ощущают себя перегруженными", - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что для предотвращения распространения коронавируса государства должны изолировать больных, лечить каждое подозрение на COVID19 и отслеживать каждый контакт заболевших, передает РИА Новости.

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