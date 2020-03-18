ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Реставрацию Северного речного вокзала планируют завершить в 2020 году

22:52
  • среда
  • 18 марта 2020

Работы находятся в завершающей стадии

В Москве на финишную прямую вышла реставрация Северного речного выказала. Работы проходят на площади почти 50 гектаров. К середине  апреля должна завершиться прокладка всех коммуникаций. Открытие восстановленного комплекса намечено на этот год. Помимо реконструкции здания вокзала благоустраивается и прилегающая территория.

На глубине водолазы контролируют крепление и установку свай. Тяжелая и при этом кропотливая работа, которая с суши незаметна, но от неё зависит и безопасность конструкции, и ее долговечность. На причальные отборники приходится основная масса судна при швартовке. После реконструкции сюда будут прибывать не только катера и небольшие корабли, но и огромные лайнеры.

"С 1937 года причал не ремонтировался, поэтому надо было проверить, обследовать и посмотреть, нет ли вымываний из-под стенок причала. Ну, и все конструкции укрепить, закрепить. Подвести воду к судам, подвести электроэнергию", - сказал руководитель ГБУ "Гормост" Юрий Иванков.

Построенное в 1937 году здание ремонтировалось  всего один раз. А ведь в 60-х это место притягивало и гостей столицы и ее жителей. На причале толпился народ. Но в 90-х речные перевозки стали стремительно сокращаться. Вокзал пришел в упадок. Потом его превратили в рынок: сдавали в аренду торговым ларькам, размещали камеры хранения. Здание начало рушиться. А в 2009 году вокзал был закрыт. Позже сооружение было передано в собственность города Москвы. И началась подготовка к его реставрации. Сергей Собянин в очередной свой приезд сюда подчеркивал, что важным толчком для восстановления исторического памятника стали обращения самих москвичей.

"Обращались ко мне москвичи и обращаются: "Спасите Северный речной вокзал". Символ города, города 5 морей. И должен сказать, что мы провели исследования, сделали проект научной реставрации. И приступили к научной работе. В следующем году он будет возрожден во всей своей красе", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

И спасение началось. Каждая деталь здесь - достояние. Чего стоит один только центральный вестибюль с гербами союзных республик. Удивительным открытием для реставраторов стали люстры, все они сохранились. Но многое еще предстоит восстановить. И скоро с крыши вокзала можно будет увидеть панораму города, а на башне заведут старинные часы. К своей работе вернется и выдвижной шпиль, который по замыслу архитекторов знаменовал начало навигации.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
Реконструкция Северного речного вокзала Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.