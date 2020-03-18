Реставрацию Северного речного вокзала планируют завершить в 2020 году

Работы находятся в завершающей стадии

В Москве на финишную прямую вышла реставрация Северного речного выказала. Работы проходят на площади почти 50 гектаров. К середине апреля должна завершиться прокладка всех коммуникаций. Открытие восстановленного комплекса намечено на этот год. Помимо реконструкции здания вокзала благоустраивается и прилегающая территория.

На глубине водолазы контролируют крепление и установку свай. Тяжелая и при этом кропотливая работа, которая с суши незаметна, но от неё зависит и безопасность конструкции, и ее долговечность. На причальные отборники приходится основная масса судна при швартовке. После реконструкции сюда будут прибывать не только катера и небольшие корабли, но и огромные лайнеры.

"С 1937 года причал не ремонтировался, поэтому надо было проверить, обследовать и посмотреть, нет ли вымываний из-под стенок причала. Ну, и все конструкции укрепить, закрепить. Подвести воду к судам, подвести электроэнергию", - сказал руководитель ГБУ "Гормост" Юрий Иванков.

Построенное в 1937 году здание ремонтировалось всего один раз. А ведь в 60-х это место притягивало и гостей столицы и ее жителей. На причале толпился народ. Но в 90-х речные перевозки стали стремительно сокращаться. Вокзал пришел в упадок. Потом его превратили в рынок: сдавали в аренду торговым ларькам, размещали камеры хранения. Здание начало рушиться. А в 2009 году вокзал был закрыт. Позже сооружение было передано в собственность города Москвы. И началась подготовка к его реставрации. Сергей Собянин в очередной свой приезд сюда подчеркивал, что важным толчком для восстановления исторического памятника стали обращения самих москвичей.

"Обращались ко мне москвичи и обращаются: "Спасите Северный речной вокзал". Символ города, города 5 морей. И должен сказать, что мы провели исследования, сделали проект научной реставрации. И приступили к научной работе. В следующем году он будет возрожден во всей своей красе", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

И спасение началось. Каждая деталь здесь - достояние. Чего стоит один только центральный вестибюль с гербами союзных республик. Удивительным открытием для реставраторов стали люстры, все они сохранились. Но многое еще предстоит восстановить. И скоро с крыши вокзала можно будет увидеть панораму города, а на башне заведут старинные часы. К своей работе вернется и выдвижной шпиль, который по замыслу архитекторов знаменовал начало навигации.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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