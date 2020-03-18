"Пусть подавятся": Путин пересказал беседу с Ротенбергом о санкциях

Президент в Крыму обсудил с представителями общественности самый широкий круг вопросов

В России отмечают шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией. На полуострове этот день является праздничным и выходным. В регион прибыл Владимир Путин. В Севастополе президент вручил ордена и золотые медали "Герой Труда" строителям Крымского моста, а затем провел встречу с представителями общественности. Говорили не только о перспективах развития Крыма, но и том, что волнует сегодня всех россиян.

Константиновский форт - одно из старейших фортификационных сооружений Севастополя. Его двухуровневые стены пережили две обороны города, разруху и запустение украинских времён. В 2014 году здесь вновь подняли российский флаг, укрепление отреставрировали и сделали здесь музей. По сути теперь это символ возрождения полуострова в составе России.

Ещё один символ эпохи крымского возрождения - мост через Керченский пролив. 19 километров, которые соединили Тамань и полуостров, открыв новые возможности для регионов.

"Это еще и очень важный инфраструктурный объект, который без всякого преувеличения реализовал мечты, именно мечты многих поколений, подданных и граждан Российской империи и СССР. Я очень рассчитываю на то, что с его полноценным функционированием ситуация в Крыму будет продолжать меняться в лучшую сторону, это создаст хорошие условия для развития экономики, социальной сферы", - сказал Путин.

Менее чем за два года с окончания строительства по автомобильной части проехало 9 миллионов машин. По железнодорожной за три месяца - уже почти 300 пассажирских составов. Самый длинный в России и Европе мост возвели в рекордные сроки с применением новейших технологий. Владимир Путин наградил строителей и поблагодарил за настрой и понимание важности государственной задачи.

"Мои разговоры по этому поводу начались еще с Ротенбергом, когда я ему задал несколько вопросов, таких вроде нескромных, но тем не менее должен был это спросить, говорю: "У тебя есть какая-то собственность за границей, недвижимость, какие-то там активы?". Он в ответ говорит: "Ну, я же бизнесом занимаюсь, есть кое-что". Я говорю: "Ты знаешь, ты можешь это потерять". Ответ был очень хорошим: "Пусть подавятся! То, что вы нам поручаете, гораздо важнее этих шелобушек". Я говорю: "А ты знаешь, может, на многие годы вперед не сможешь куда-то ездить". А он: "Да плевать, я уже везде был, где хотел, а страна у нас такая большая, я в стране еще ни во всех местах был, так что это не смущает". Я почему говорю об этом - потому что потом имел возможность и удовольствие говорить с другими коллегами, которые принимали участие в возведении этого мостового перехода. Настрой примерно был у всех одинаковый", - рассказал президент.

От стройки века - к актуальной повестке. Владимир Путин встретился с представителями общественности. Среди главных тем - грядущее голосование по поправкам в Конституцию. Жители полуострова поддержали предложение о запрете на отчуждение территорий - это позволит прекратить все разговоры о возврате Крыма Украине и спросили о возможности занимать высокие государственные посты.

"Жители Севастополя и Крыма потенциально могут быть назначены на федеральные руководящие должности или нет? Спасибо!" – спросил руководитель регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник.

"Вот я еще не ответил, а вы говорите спасибо. Наверное, есть желающие поиграть на этом, на чувствах крымчан, и сказать, что они не совсем граждане России, если им чего-то не разрешается. Но это, как юристы говорят, покушение с негодными средствами. Если текст внимательно почитать, то из него сразу станет понятным, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение", - объяснил Путин.

Президент напомнил, что нынешняя Конституция принималась в спешке и в условиях неразберихи 90-х годов. Тогда например не подумали включить в Основной закон обязательность выполнения социальных гарантий.

О Конституции вспоминали несколько раз, в том числе в связи с распространением коронавируса и грядущим голосованием по поправкам.

"Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать, проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования",— сказал президент на встрече с представителями общественности в Севастополе.

Волонтёры уже оказывают помощь пожилым людям на карантине. Приносят для них продукты, оплачивают коммунальные счета. Помочь готовы и народные ополченцы Крыма и Севастополя. Главное - дисциплина и спокойствие.

"Китайцы молодцы, они эффективно очень отработали, но есть азиатские страны, где не так хороша эта ситуация. В Европе совсем плохо. Но наши люди ездят везде. В большом количестве. Я только вчера говорил, хочу еще раз сказать. Мы должны усилия объединять, помогать друг другу обязательно и проявить максимальную дисциплину, максимальную. Никакой расхлябанности здесь быть не должно. Нельзя подвергать свое здоровье и свою жизнь опасности и подвергать жизнь и здоровье опасности других людей. Поэтому вот этот известный русский авось в данном случае абсолютно непригоден. Его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность и дисциплинированность. А органам власти проявить компетентность", - потребовал глава государства.

Говорили и про историю Севастополя. От античности до наших дней - город объединяет сразу несколько эпох. Крещение князя Владимира, Крымская, Гражданская и Великая Отечественная войны. Как здесь не вспомнить спорные моменты истории и героев разных времён.

"Мы если хотим иметь будущее, мы, конечно, должны знать свое прошлое, и это прошлое не должно нас делить, несмотря на разницу подходов в оценке того, что происходит сегодня, и на разницу мнений о том, как нужно развивать страну и какими путями двигаться. Потому что только объединяя усилия, мы добиваемся результата. Если мы разъединены, то тогда, ну это знаете, вот как один палец или кулак. Все очень образно в народе же сказано", - пояснил Путин.

Многое сделано, многое ещё предстоит сделать. Развитие культурных объектов, строительство медицинских учреждений, поддержка общественных инициатив. Но как показывает опыт из истории России и Крыма - правильный настрой и единство позволяют реализовать любые проекты.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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