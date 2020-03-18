Зловещая пустота: что происходит в Европе из-за пандемии коронавируса

Самая сложная ситуация - по-прежнему в Италии

ВОЗ сообщила о начале первых тестов вакцины от коронавируса. Об этом заявило руководство организации на пресс-конференции в Женеве. Но когда ждать результатов - пока неизвестно. Вирус, тем временем, продолжает распространяться по всей планете. Общее число инфицированных в мире превысило 200 тысяч человек. Свыше восьми тысяч скончались. Но выздоровело в десять раз больше.

Беспрецедентные меры безопасности в Китае, похоже, дали плоды. За сутки там выявлено всего 13 заболевших. При этом 12 из них прибыли из-за рубежа. Внутри страны заразился лишь один человек. Ученые, правда, предупреждают: расслабляться нельзя. Иммунитет к коронавирусу не формируется. Вероятность повторного инфицирования высока.

"Нет никаких доказательств тому, что люди могут получить постоянный иммунитет после инфицирования. Поэтому сейчас самое важное - быстрей разработать вакцину. Ну, и меры безопасности повышенные вводить. Надеюсь, во всех странах мира это понимают", - объяснил академик Китайской инженерной академии Чжун Наньшань.

В Старом свете не понимали долго. И там эпидемия в разгаре. Коронавирус проник всюду, в каждую страну. Последней сдалась Черногория.

"Сегодня Институт здравоохранения подтвердил первые случаи заболевания новым коронавирусом в Черногории. Это пациентки женского пола 48-го и 73-го годов рождения. Обе прибыли с территорий, пострадавших от эпидемии", - заявил Душко Маркович, премьер-министр Черногории.

Понятно, что теперь Подгорица будет максимально ограничивать сообщение с внешним миром. Но ситуация с россиянами, которые застряли там и не могут вернуться на родину уже который день, все-таки из ряда вон. Самолеты "Победы" готовы были вылететь с нашими гражданами на борту, но Черногория согласия на перелет не давала. Заявляла: отпустит людей только в обмен на организацию вывоза своих граждан из России. В итоге проблема разрешилась единственно возможным путем. Дипломатам удалось договориться. Россиян эвакуируют.

"Наша авиакомпания рада сообщить, что мы получили разрешение от властей Черногории на выполнение чартерного рейса, который доставит наших пассажиров обратно на родину. Самолет за ними летит из Москвы. Обратный рейс уже с пассажирами мы ждем в московском аэропорту "Шереметьево" после 3 часов утра", - заявили в пресс-службе "Аэрофлота".

Ограничительные меры теперь по всей Европе. Некогда полные туристов города зловеще пустуют. Комендатский час - в Сербии. В Бельгии - запрет на перемещения внутри страны. Кипр прекращает приём пассажирских рейсов из 28 государств, включая Россию.

Самая сложная ситуация - по-прежнему в Италии. Там в больницах заканчиваются места. Пациентов размещают в коридорах, палатках и даже на производственных складах. Число инфицированных превысило 30 тысяч человек.

Схожая ситуация во Франции. Больных китайской пневмонией перевозят на юг страны. Для этого мобилизованы военные. Не хватает коек и в больницах Великобритании. Госпитализируют только тех, чьё состояние критическое. Лечиться домой, например, отправили известную актрису российского происхождения - "девушку Бонда" Ольгу Куриленко, у которой диагностировали коронавирус.

"Почему я не в больнице? Потому что больницы переполнены и госпитализируют только людей, которые борются за жизнь. Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую", - написала она в инстаграме.

Тревожно и в Турции. Скончался первый пациент. Мужчина 89 лет заразился от коллеги, который контактировал с китайцами. А вот в Иране, где счет инфицированных идет на тысячи, а погибших - на сотни, заявляют, что пик пройден.

В США - напротив - говорят об ухудшении ситуации. Коронавирус обнаружен уже во всех штатах. Заболевших - почти шесть с половиной тысяч. Принято решение о закрытии границы с Канадой, как сообщается, по обоюдному согласию Вашингтона и Оттавы. При этом торговлю ограничения не затронут. Карантин постепенно вводят и внутри Америки. Остановили работу все казино Лас-Вегаса. В Нью-Йорке предупреждают о возможности ограничения передвижений по городу. В Чикаго такой режим действует уже около недели. В итоге в интернете появляются видео: служители закрытого местного аквариума проводят экскурсии для обитающих там пингвинов. Больше ведь не для кого. Ну, и птичкам приятно.

Ольга Оксенич, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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