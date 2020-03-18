Меркель призвала вспомнить о Второй мировой войне из-за коронавируса

Немцы столкнулись с серьезным вызовом

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса.

Сложившаяся ситуация требует от немцев такой же солидарности, аналогичной времен Второй мировой войны.

"Отнеситесь к этому серьезно. Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", - отметила Меркель.

Канцлер заметила, что коронавирус сильно поменял привычную жизнь немцев. Миллионы людей не ходят в детский сад, школу, университет, на работу.

"Театры, кинотеатры и магазины закрыты, и, возможно, самое сложное: нам всем не хватает встреч, которые воспринимаются обычно как должное", - сообщила глава правительства.

Германия делает все возможное, чтобы поскорее избавится от коронавируса и смягчить экономические последствия, вызванные пандемией.

По данным на 18 марта, в Германии зарегистрировано 11 973 случая заражения коронавирусом, 28 человек погибли.

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