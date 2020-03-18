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"Худший месяц в моей жизни": Самойлова рассказала, как рушится ее семья

22:33
  • среда
  • 18 марта 2020

Модель очень устала

Модель Оксана Самойлова прервала молчание и рассказала, что происходит в ее жизни в последнее время.
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После рождения четвертого ребенка, долгожданного сына Давида, в семье рэпера Джигана и Оксаны начался разлад. Музыкант слетел с катушек, празднуя рождение наследника: он начал пить и дебоширить. В результате Оксана отправила мужа в рехаб, чтобы там излечили его от алкогольной зависимости.  

Самойлова призналась, что месяц тому назад стало рушиться все, что строилось последние 10 лет, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни <…>Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем", - написала модель в Instagram.

Оксана рассказала, что ситуация осложняется еще и тем, что они не могут вылететь из США из-за коронавируса. 

Видео: оскандалившийся Джиган услужливо носит Самойловой кофе

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