"Худший месяц в моей жизни": Самойлова рассказала, как рушится ее семья

Модель очень устала

Модель Оксана Самойлова прервала молчание и рассказала, что происходит в ее жизни в последнее время.

После рождения четвертого ребенка, долгожданного сына Давида, в семье рэпера Джигана и Оксаны начался разлад. Музыкант слетел с катушек, празднуя рождение наследника: он начал пить и дебоширить. В результате Оксана отправила мужа в рехаб, чтобы там излечили его от алкогольной зависимости.

Самойлова призналась, что месяц тому назад стало рушиться все, что строилось последние 10 лет, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни <…>Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем", - написала модель в Instagram.

Оксана рассказала, что ситуация осложняется еще и тем, что они не могут вылететь из США из-за коронавируса.

Видео: оскандалившийся Джиган услужливо носит Самойловой кофе

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