Трое полицейских пострадали в ДТП на востоке Москвы (видео)

Авария произошла на бульваре Маршала Рокоссовского
Четыре человека пострадали в аварии с полицейской машиной на перекрестке на востоке Москвы.
ДТП произошло на бульваре Маршала Рокоссовского вечером 18 марта. Служебный автомобиль отдела по району Богородское с включенной сиреной ехал на красный свет и столкнулся с внедорожником на перекрестке, пишет ТАСС.
Пострадали трое полицейских и пассажир из иномарки. Троим потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали.
На место аварии приехали три кареты скорой помощи и пожарный автомобиль. Обстоятельства ДТП выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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