Названы регионы-лидеры по уровню зарплаты

Эксперт объяснил разницу в доходах населения

Чукотка возглавила рейтинг российских регионов с самыми высокими зарплатами. В среднем там получают 106,8 тысячи рублей в месяц.

В число регионов-лидеров по зарплате вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тысячи рублей), Москва (94 тысячи), Магаданская область (92,9 тысячи) и Ненецкий АО (86,8 тысячи). Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата за прошлый год.

Самые низкие средние зарплаты зафиксировали в Карачаево-Черкесии (27 тысячи рублей), Дагестане (27,2 тысячи), Ивановской области (27,3 тысячи), Ингушетии (27,5 тысячи) и Чечне (27,7 тысячи).

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов объяснил, что на зарплаты в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока влияют надбавки за непростые условия проживания и за вахтовый метод работы, который связан с добычей полезных ископаемых.

Низкие зарплаты в кавказских регионах обусловлены тем, что там люди в основном работают в бюджетной сфере и сельском хозяйстве. "Сельское хозяйство у нас всегда отличается более низкими заработными платами, если это не крупные агрохолдинги. А поскольку Северный Кавказ - это небольшие сельскохозяйственные предприятия, а иногда это семейные предприятия, то и заработная плата там ниже", - рассказал Александр Сафонов.

Также сообщается, что средняя зарплата в России в 2019 году составила 47,5 тысячи рублей. Это на 3,7 тысячи больше, чем было в 2018 году.

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