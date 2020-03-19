"Крым с нами, фиг с ними": эксперт о западных санкциях

Эксперт оценил последствия присоединения полуострова к России

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2014 года Республики Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, на котором свыше 95% крымчан изъявили желание стать российскими гражданами. С тех пор на полуострове произошли колоссальные изменения. В частности, там появились новые объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, увеличилось число рабочих мест и выросло промышленное производство.

Как за шесть лет преобразился Крым? Что Россия получила от присоединения полуострова? Как это событие отразилось на мировой политической повестке? На эти и другие вопросы ответил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Крым нам, конечно, стоил кое-каких несчастий в международном плане, чего уж греха таить, но они перекрываются ощущением подлинности, ощущением полноты государственной целостности. Мы самостоятельные люди. Русские всегда это любили. Был один хулиганский анекдот, я его в телевизионном варианте немного по-другому скажу: "Крым с нами, фиг с ними", - сказал Владимир Мамонтов, имея в виду западных партнеров России, которые ввели против Москвы санкции из-за присоединения Крыма.

По мнению Мамонтова, западные политики не имеют права вмешиваться в российские дела и осуждать решение крымчан вернуться в родную гавань. Нашим иностранным партнерам следовало бы больше внимания уделять своим проблемам, отметил он.

"При первом испытании коронавирусом все свои границы закрыли и Шенген отменили. Вы такие были единые, такие цивилизованные, такие прекрасные. К вам залетел комарик на воздушном шарике - и где ваше единство? Где ваше партнерство? Где ваша цивилизованность? Даже ее мы не всегда наблюдаем, мягко говоря, возле ваших супермаркетов. Не учите нас жить, ребята! Крым вернулся в родную гавань абсолютно осознанно. Так нужно было поступить, и вы нас в этом не переубедите", - заявил Владимир Мамонтов.

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