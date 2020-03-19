Из Черногории в Москву эвакуировали первую группу россиян

Возвращения на родину ждут около двух тысяч человек

В четверг утром из Черногории в Москву прибыл первый самолет с российскими туристами. На борту находились 157 пассажиров.

Возвращения на родину ожидают еще порядка двух тысяч человек. Они оказались заперты в этой балканской стране из-за решения властей закрыть границы в целях борьбы с распространением коронавируса. К месту вылета людей доставили автобусами, заказанными нашим посольством. Некоторые добрались сами и ожидали вылета. В четверг в Москву из Черногории запланированы еще несколько рейсов. Вот что рассказывают сами туристы:

— Мы в первый день когда это случилось объединились в один большой чат, порядка 200 человек. И некоторые из нас делились информацией, что часть туристов выселяли из отелей и апартаментов. Часть туристов были предупреждены, что только до 21-го там можно будет проживать, а дальше нужно будет съехать.

— Мы контактировали со всеми, мы звонили по всем номерам. Иначе мы бы не долетели наверное.

— Мы ждали. Я очень очень благодарен и очень горд то, что я россиянин.

Трудности с вывозом российских туристов возникли и на острове Тенерифе. Люди не могут добраться до материковой части Испании. По данным Ростуризма, сейчас за границей находятся около 100 тысяч наших соотечественников. Большинство из них - в странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а также в Турции. В нашем МИД работает штаб для оказания помощи россиянам, оставшимся за границей. Открыта круглосуточная горячая линия. Выйти на связь можно также через аккаунты МИД. Помощь на местах готовы предоставить и посольства России.



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