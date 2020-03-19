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Россиян отпустят на пенсию на пять лет раньше

08:57
  • четверг
  • 19 марта 2020

Но не всех

Россияне смогут получать пенсионные выплаты на пять лет раньше установленного сейчас срока выхода на заслуженный отдых. Это касается тех работников, которые участвуют в корпоративных пенсионных программах или заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами. Закон подписал президент России Владимир Путин.
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Отмечается, что поправки в законодательство должны "устранить правовую коллизию", которая возникла при повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60-ти - для женщин. Кроме того, они должны привлечь самозанятых граждан, людей с иждивенцами и иностранцев к формированию накоплений в НПФ.

Отдельно поправки гарантируют раннее получение негосударственных выплат тем, кто имеет право на досрочное получение государственной пенсии. В этом числе, в частности, инвалиды и граждане, работающие в районах Крайнего Севера.

Как пишет "Российская газета", участники программ НПФ смогут получать выплаты, начиная с 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). По данным издания, это коснется 5 миллионов россиян, которые уже заключили договоры с НПФ, а также всех тех, кто заключит такие соглашения в дальнейшем.

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