Россиян отпустят на пенсию на пять лет раньше

Но не всех

Россияне смогут получать пенсионные выплаты на пять лет раньше установленного сейчас срока выхода на заслуженный отдых. Это касается тех работников, которые участвуют в корпоративных пенсионных программах или заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что поправки в законодательство должны "устранить правовую коллизию", которая возникла при повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60-ти - для женщин. Кроме того, они должны привлечь самозанятых граждан, людей с иждивенцами и иностранцев к формированию накоплений в НПФ.

Отдельно поправки гарантируют раннее получение негосударственных выплат тем, кто имеет право на досрочное получение государственной пенсии. В этом числе, в частности, инвалиды и граждане, работающие в районах Крайнего Севера.

Как пишет "Российская газета", участники программ НПФ смогут получать выплаты, начиная с 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). По данным издания, это коснется 5 миллионов россиян, которые уже заключили договоры с НПФ, а также всех тех, кто заключит такие соглашения в дальнейшем.

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