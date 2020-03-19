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В России предложили узаконить временную "удаленку"

09:07
  • четверг
  • 19 марта 2020

Сейчас можно работать либо удаленно, либо в офисе

В России обсуждают идею о введении нового рабочего режима - неполной дистанционной занятости. В этом случае работник сможет совмещать работу на стационарном рабочем месте и "удаленку". В Трудовой кодекс России предлагается внести соответствующие поправки. 
Собянин попросил работодателей перевести часть людей на работу из дома

С такой идеей еще в феврале выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров направил вице-премьеру Татьяне Голиковой законопроект о неполной дистанционной занятости. Ожидается, что в марте этот вопрос поднимут на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует Голикова. 

"Сегодня закон разрешает трудиться либо на рабочем месте, либо дистанционно. Смешивать эти форматы Трудовой кодекс не позволяет. При этом по факту в мегаполисах каждый второй работает в таком режиме, например четыре дня в офисе и один из дома. Мы предлагаем легализовать эту практику", - рассказал "Известиям" Илья Семин, глава проекта ОНФ "Профстажировки 2.0".

По словам Семина, из-за пандемии коронавируса их законопроект приобрел особую актуальность. 

Адвокат, член экспертного совета комитета по труду и социальной политике Госдумы Павел Андреев рассказал, что в судах Москвы, Петербурга и Свердловской области рассматривали вопросы, связанные с временной дистанционной работой. Судьи пришли к выводу, что дистанционный характер работы должен быть прописан в трудовом договоре, в противном случае работа сотрудника вне офиса может считаться прогулом. 

Инициативу ОНФ изучают в Федерации независимых профсоюзов России и Российском союзе промышленников и предпринимателей. Обсуждение этой идеи проходило в Минтруде. ОНФ направил письмо с законопроектом председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру столицы Сергею Собянину. 

По данным HeadHunter, ко вторнику, 17 марта, только 16% российских компаний разрешили своим сотрудникам работать из дома.

18 марта Сергей Собянин попросил столичных работодателей перевести часть людей на работу из дома для противодействия распространению коронавируса. 

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