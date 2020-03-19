ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские моряки-подводники отмечают профессиональный праздник

09:56
  • четверг
  • 19 марта 2020

Многие встречают его на боевом посту

Сегодня праздник у российских моряков-подводников. Многие встречают его на боевом посту.

Экипаж самой мощной атомной субмарины "Северодвинск" за год провел в разных районах мирового океана более 150 суток, участвовал в масштабных учениях "Гром". Подлодка - первая из четвертого поколения атомоходов. В ближайшее время моряки приступят к испытанию нового оружия.

А будущие кораблестроители - курсанты Военно-морского Политехнического института в преддверии праздника провели занятия в цехах старейшей "Адмиралтейской верфи" в Петербурге. Сейчас там строится серия самых современных подводных лодок для Тихоокеанского флота.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Экипаж субмарины "Северодвинск"
Экипаж субмарины "Северодвинск"
Курсанты Военно-Морского Политехнического института
Курсанты Военно-Морского Политехнического института
Атомная подводная лодка "Северодвинск"
Атомная подводная лодка "Северодвинск"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.