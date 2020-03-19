Российские моряки-подводники отмечают профессиональный праздник

Многие встречают его на боевом посту

Сегодня праздник у российских моряков-подводников. Многие встречают его на боевом посту.

Экипаж самой мощной атомной субмарины "Северодвинск" за год провел в разных районах мирового океана более 150 суток, участвовал в масштабных учениях "Гром". Подлодка - первая из четвертого поколения атомоходов. В ближайшее время моряки приступят к испытанию нового оружия.

А будущие кораблестроители - курсанты Военно-морского Политехнического института в преддверии праздника провели занятия в цехах старейшей "Адмиралтейской верфи" в Петербурге. Сейчас там строится серия самых современных подводных лодок для Тихоокеанского флота.



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