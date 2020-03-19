Иркутский спасатель на лету поймал выпавшую с балкона девушку (видео)

В соцсетях восхищены его подвигом

В соцсетях появились кадры спасения девочки, которая сорвалась с балкона 14 этажа одной из новостроек Иркутска. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пользователи восхищены поступком мужчины, который сумел на лету поймать ее и затащить в квартиру. Позже стало известно, что герой - Михаил Дмитриев, сотрудник аварийно-спасательной службы города. Он с товарищами прибыл на место после звонка, поступившего на пульт дежурного.

Причины поступка 15-летней девочки пока неизвестны.

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