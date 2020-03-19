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"Это вам за пацанов": найдено место гибели майора Филипова в Сирии

09:38
  • четверг
  • 19 марта 2020

Поиск был сложным - из-за рельефа местности

Место гибели российского летчика Романа Филипова обнаружено в сирийской провинции Идлиб. Штурмовик Су-25 майора Филипова террористы сбили 3 февраля 2008 года. Место, где пилот принял свой последний бой, нашел Евгений Поддубный - шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке.
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Территорию недавно освободила от боевиков 25-я бригада сирийской армии. Здесь сложный рельеф местности, так что для поисков пришлось распечатать стоп-кадр с видео, которое распространяли террористы. По словам Поддубного, с фотографией сличали каждый валун и каждое дерево.

Штурмовик Су-25 попал под обстрел из ПЗРК во время облета зоны деэскалации в Идлибе. Филипов до последнего пытался удержать самолет в воздухе, в конце концов ему пришлось катапультироваться. На земле майор вступил в неравный бой с террористами. Окруженный, он подорвал себя и нескольких боевиков гранатой. Его последними словами были: "Это вам за пацанов".

Тело майора Романа Филипова удалось вернуть на родину. Президент Владимир Путин присвоил летчику звание Героя России - посмертно, передает РИА Новости.                                                                                                                                                          

 

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