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Власти Москвы опровергли слухи о комендантском часе в столице

09:19
  • четверг
  • 19 марта 2020

Оперштаб назвал эту информацию ложью

Слухи о введении в Москве комендантского часа из-за коронавируса, которые начали распространятся в соцсетях, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"Распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной. Просим доверять только официальным источникам информации", - сообщили в штабе.

Накануне в социальных сетях появилась фотография приказа Минобороны, в котором сообщалось о введении комендантского часа в столице с 30 марта, а также о запрете движения с 20:00 до 05:00 для всех, за исключением тех, у кого есть специальные пропуска от участковых. Ранее об аналогичных планах властей сообщал ряд СМИ.

В Минобороны сообщения о введении комендантского часа опровергли. В военном ведомстве заявили, что такого приказа не может существовать в принципе и назвали гуляющую по Сети фотографию грубо слепленной фальшивкой.

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